ANP 'Taboe op doggybag neemt af'

DEN HAAG - Bezoekers van restaurants schamen zich er steeds minder voor om een doggybag voor het overgebleven eten te vragen. In 2014 schaamde 52 procent zich hier nog voor. In 2015 liep dit al terug naar 47 procent, vorig jaar zakte het verder naar 38 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu onder 750 ondervraagden.

Door ANP - 2-2-2017, 10:00 (Update 2-2-2017, 10:00)

Sinds de milieuorganisatie in 2014 een doggybag-campagne startte, zijn er 415.000 doggybags bij restaurants terechtgekomen. In totaal 100.000 daarvan deelde Natuur & Milieu gratis uit. Daarnaast werden er via de horeca-groothandels 315.000 doggybags verkocht aan restaurants.

Het afgelopen jaar kregen 1,3 miljoen Nederlanders (8 procent) vaker een doggybag aangeboden dan de jaren ervoor. ,,We pleiten ervoor dat de doggybag volledig ingeburgerd raakt in Nederland. Het past bij onze cultuur: 77 procent van Nederland heeft een hekel aan voedselverspilling. Daarnaast vinden we het als zuinige Hollanders zonde van het geld om voedsel weg te gooien", aldus een woordvoerder van Natuur & Milieu.