ANP Freek Vonk gebeten door haai

NASSAU - Freek Vonk is tijdens opnames voor zijn televisieprogramma op de Bahama's door een haai in zijn bovenarm gebeten. De bioloog heeft een operatie van drie uur ondergaan. Artsen hebben meer dan honderd hechtingen in zijn arm aangebracht.

Door ANP - 2-2-2017, 9:59 (Update 2-2-2017, 9:59)

Volgens Vonk is er niks vitaals geraakt. ,,De pezen en spieren in mijn rechter bovenarm zijn grotendeels in orde. Ik kan mijn hand, vingers, en mijn arm normaal bewegen'', liet hij via Facebook weten.

Hij was met biologen van het Sharklab Caribische rifhaaien aan het onderzoeken bij het eilandje Bimini. Een haai nam daarbij een flinke hap uit zijn bovenarm. ,,Ik werk al vele jaren met wilde dieren en dat brengt natuurlijk grote risico's met zich mee, het zijn en blijven immers wilde dieren. Maar mijn grote passie is en blijft jullie te laten zien hoe mooi de wereld is, jullie figuurlijk mee te nemen naar de meest bijzondere plekken van de wereld om op zoek te gaan naar de gaafste en vreemdste dieren. Dit zal ik altijd blijven doen!''

Vorig jaar waren in het been van Vonk in Belize twee larven gekropen.