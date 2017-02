Politie bestelde per abuis onnodige software

DEN HAAG - De politie heeft in 2008 per abuis 13.656 Microsoft softwarelicenties aangeschaft terwijl ze die helemaal niet nodig had. De fout kostte de politie een kleine 3 miljoen euro, bevestigde de politie woensdag een bericht van NU.nl.

Door ANP - 1-2-2017, 17:49 (Update 1-2-2017, 17:59)

Nadat de politie de fout had ontdekt, werd contact opgenomen met Microsoft. Die weigert het geld terug te betalen. De politie probeert de miljoenen daarom nu via een rechtszaak terug te krijgen. Donderdag vindt een zitting in de zaak plaats bij de rechtbank in Den Haag.

In 2005 maakte de politie ook al een soortgelijke fout, blijkt uit de documenten die de politie vanwege de zaak bij de rechtbank heeft ingediend. In die zaak werd uiteindelijk ruim 765.000 euro teruggestort aan de politie.