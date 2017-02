Geen straf voor ME'er die Feyenoord-fan sloeg

ROTTERDAM - De ME'er die in de zomer van 2013 een Feyenoord-supporter op zijn hoofd sloeg na de wedstrijd tegen het Russische Kuban Krasnodar, krijgt woensdag geen straf of maatregel. De rechtbank in Rotterdam acht wel bewezen dat de agent heeft geslagen, maar legt geen straf op.

Door ANP - 1-2-2017, 13:54 (Update 1-2-2017, 13:54)

Tegen de man was 150 uur werkstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De agent had volgens het OM ,,disproportioneel" geweld gebruikt tegen de 37-jarige Mike.