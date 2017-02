Ruim 50 keer vorstschade aan snelweg

DEN HAAG - Rijkswaterstaat heeft tot nu toe 54 meldingen binnengekregen over vorstschade aan het wegdek van de snelwegen. Volgens een woordvoerster gaat het om een tussenstand, omdat de winter nog niet voorbij is.

Door ANP - 1-2-2017, 13:24 (Update 1-2-2017, 13:24)

Vooral in het oosten van het land zit de vorst nog in de grond. De meeste schade aan het wegdek ontstaat bij wisselingen van vorst en dooiweer. Vooral ouder wegdek heeft te lijden van de vorst. Hoeveel de schade die tot dusver is veroorzaakt door de vorst gaat kosten, is nog niet bekend.

Tijdens de relatief zachte winter van vorig jaar zijn er in totaal 105 meldingen over vorstschade binnengekomen. In het winterseizoen 2014-2015 waren dat er 226.

Rijkswaterstaat heeft tot dusver 57 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen. Dat is een kwart van de totale zoutvoorraad, aldus de woordvoerster.