ANP Iets meer mensen wisselen van zorgverzekeraar

ZEIST - Bijna 1,1 miljoen verzekerden zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, blijkt uit definitieve cijfers van het informatiecentrum voor de zorg Vektis. Dat komt overeen met 6,4 procent van alle verzekerden.

Door ANP - 1-2-2017, 9:46 (Update 1-2-2017, 9:46)

Het percentage overstappers is een fractie hoger dan vorig jaar en iets lager dan in 2015. Zo wisselde in 2016 6,3 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar. In 2015 was dit 6,8 procent.

Verzekerden kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.