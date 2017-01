PSV: gemeente gaat niet over spelersbeloning

EINDHOVEN - De directie van PSV heeft dinsdag aan Eindhovense raadsleden bevestigd dat de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de hoogte van de spelerssalarissen bij de club. De raadsleden waren op werkbezoek bij PSV naar aanleiding van uitgelekte spelerscontracten die aantoonden dat diverse topspelers door tekengeld, bonussen en extraatjes veel meer verdienen dan het salarisplafond.

Door ANP - 31-1-2017, 19:37 (Update 31-1-2017, 19:37)

PSV hanteert een maximumsalaris van 1 miljoen euro per jaar maar uitzonderingen zijn mogelijk. De indruk was ontstaan dat het salarisplafond deel uitmaakte van de afspraken die zijn gemaakt toen de gemeente PSV in 2011 met bijna 50 miljoen euro redde door grond van de club te kopen.

Wethouder Staf Depla maakte vorige maand al duidelijk dat de gemeente alleen gaat over een gezonde boekhouding maar niet over de hoogte van de salarissen.

Initiatiefnemer van het werkbezoek en fractievoorzitter Rik Thijs van GroenLinks concludeerde na afloop dat hij hooguit een moreel appel op PSV kan doen. Zijn partij was in 2011 tegenstander van de gronddeal.