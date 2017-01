Generaal twijfelt niet aan loyaliteit VS

DEN HAAG - Generaal Tom Middendorp twijfelt niet aan de loyaliteit van de Verenigde Staten aan de NAVO. Dat zei de Commandant der Strijdkrachten dinsdag tijdens een ontmoeting met de pers. ,,De VS is een heel betrouwbare partner."

31-1-2017

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het militaire bondgenootschap. Hij zei onder meer vlak voor zijn aantreden in een gesprek met twee Europese kranten dat de NAVO verouderd is.

,,Ik heb geen enkele reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Amerikaanse bondgenoot", aldus Nederlands hoogste militair. En dat de Europese lidstaten meer moeten bijdragen aan de NAVO - zoals Trump wil - is geen omstreden standpunt, dat wordt in de Europese hoofdsteden ook erkend. De Amerikanen betalen zo'n 70 procent van het budget.