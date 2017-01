Kabinet stopt buitenlandse adoptie niet

DEN HAAG - Het kabinet gaat de adoptie van kinderen uit het buitenland niet stopzetten. Wel wil het de zorgvuldigheid van de adoptieprocedures verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 31-1-2017, 15:29 (Update 31-1-2017, 15:29)

Het is de reactie op een advies uit november om met de adoptie van kinderen uit het buitenland te stoppen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Dijkhoff neemt het advies niet over omdat ,,een goed gereguleerde adoptieprocedure'' volgens hem kansen biedt voor kinderen. Ook is het ,,een mogelijkheid voor mensen met een kinderwens om via een legale route hun wens te vervullen''.