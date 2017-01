Muiderslot op de pikante toer

ANP Muiderslot op de pikante toer

Door ANP - 31-1-2017, 12:22 (Update 31-1-2017, 12:22)

Binnen wordt, bij sfeervol kaarslicht, uit de doeken gedaan hoe erotiek in vroeger dagen werd beleefd. ,,Van het gezonde aantal keer per dag tot de lustopwekkende kwaliteiten van knoflook!'', aldus een woordvoerder van het slot.

Veel aandacht is er ook voor de vroegere bewoner P.C. Hooft, die het slot vanaf 1609 bewoonde en bekend was om zijn liefdesverzen. ,,Hij was een rokkenjager in zijn jonge jaren'', weten ze op het Muiderslot. ,,Zijn veroveringen nemen bezoekers in de rondleiding mee naar het zinnenprikkelende Amsterdam van zijn jeugdjaren.''

Troubadour Lucas Florent heft passende liederen aan.