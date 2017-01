Kamer wil hoorzitting inreisverbod Trump

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een hoorzitting over het inreisverbod voor burgers uit zeven islamitische landen dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld. Het voorstel van D66 en GroenLinks wordt gesteund door onder meer de PvdA, het CDA en de SP, aldus D66.

Door ANP - 30-1-2017, 13:46 (Update 30-1-2017, 13:46)

D66 en GroenLinks deden hun oproep zondag. Bij de hoorzitting willen ze onder meer vragen stellen aan KLM, de marechaussee en een expert op het gebied van volkenrecht. Ook de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk en onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein zijn voor een hoorzitting.

De maatregel van Trump heeft ook impact op Nederland. KLM weerde bijvoorbeeld enkele passagiers van vluchten naar de VS. ,,Wat kan bijvoorbeeld Schiphol als eigenaar en beheerder van terminal 4 op vliegveld JFK in New York? Welke rol hebben marechaussee en andere diensten?'', vragen D66 en GroenLinks zich af.