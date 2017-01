Moskeeën doen deur op slot tijdens gebed

ANP Moskeeën doen deur op slot tijdens gebed

AMSTERDAM - Vier grote moskeeën in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben besloten voorlopig de deuren te sluiten tijdens alle gezamenlijke gebedsmomenten. Dat moet voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen.

Door ANP - 30-1-2017, 13:05 (Update 30-1-2017, 13:05)

De moskeeën doen dit omdat ze zich ernstige zorgen maken over de veiligheid van de bezoekers na de bloedige aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Een woordvoerder spreekt van een rigoureuze maatregel, omdat de gebedshuizen juist altijd open willen staan voor iedereen.

Het gaat om de As-Soennah Moskee in Den Haag, de Essalammoskee in Rotterdam, de Blauwe Moskee in Amsterdam en Moskee Omar Al Farouq in Utrecht. De moskeebesturen hebben maandag gezamenlijk spoedberaad gevoerd, waarop ze tot de veiligheidsmaatregel hebben besloten.

Ook de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) sprak maandag al zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van Nederlandse moskeeën.