ANP Zorgen over veiligheid Nederlandse moskeeën

AMSTERDAM - De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) maakt zich na de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec ernstige zorgen over de veiligheid van de moskeeën in Nederland. De organisatie roept moskeeën op meer waakzaam te zijn richting de verkiezingen.

Door ANP - 30-1-2017, 10:10 (Update 30-1-2017, 10:10)

,,Meer (preventieve) veiligheidsmaatregelen zijn de aankomende maanden gewenst'', aldus de RMMN.

De aanslag in Quebec heeft de raad diep geraakt. ,,De RMMN is diep geschokt door de verschrikkelijke en vooral laffe aanslag in een moskee in Quebec. Er zijn zes bezoekers in koelen bloede geliquideerd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden.''