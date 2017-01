'Taxironselaars' Schiphol nog niet aangepakt

SCHIPHOL - Zogenoemde taxironselaars op Schiphol kunnen nog tot zeker komende donderdag hun gang blijven gaan. Die dag dient het kort geding dat ronselaars en chauffeurs hebben aangespannen tegen een besluit van burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer. Die wil ronselaars op de luchthaven weren.

Door de concurrentie tussen het grote aantal taxi's op schiphol komt het vaak voor dat toeristen bij aankomst op Schiphol van alle kanten, soms op agessieve wijze, door ronselaars worden benaderd voor een taxirit.

De gemeente wilde eigenlijk al vanaf maandag daarmee beginnen. Volgens Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, veroorzaken de ronselaars veel ergernis en overlast voor de reizigers.

Die overlast is zowel de gemeente als Schiphol een doorn in het oog. Een woordvoerder van de gemeente benadrukte zondag dat opdringerige ronselaars ook tot donderdag scherp in de gaten worden gehouden en worden aangepakt wanneer ze zich niet aan de regels houden.