ANP Rutte wijst Amerikaans inreisverbod af

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij zondag weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Partijen hadden Rutte opgeroepen krachtig stelling te nemen.

Door ANP - 29-1-2017, 13:27 (Update 29-1-2017, 14:16)

,,Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen'', aldus Rutte en Koenders. ,,Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak.'' Tegen deze achtergrond betreuren zij het verbod en wijzen zij het af, zo melden de bewindslieden.

Koenders had zaterdag al gezegd dat hij bezorgd is over de rechtmatigheid en de praktische gevolgen van het inreisverbod. ,,Het is belangrijk dat het niet tot discriminatie leidt. Binnen de VS vindt daar nu debat over plaats. We houden toepassing van de maatregel goed in de gaten.'' Vicepremier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, zei zaterdagavond over de ban: ,,Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.''

Geert Wilders

Regeringspartij PvdA en oppositiepartij D66 eisten zondag echter een ferme veroordeling door de premier zelf. PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes vond het de hoogste tijd dat ook Rutte zich krachtig zou uitspreken tegen de ,,walgelijke discriminatie'' door de Amerikaanse president Donald Trump. Zaterdag hamerden GroenLinks en SP al op een reactie van Rutte.

PVV-leider Geert Wilders daarentegen is niet blij met de kritiek van Rutte op het inreisverbod. ,,Wat een slapjanus. Het is laf en gevaarlijk om onze grenzen open te houden voor meer islam. NL heeft minder islam en minder Rutte nodig!´´, zo twitterde hij.