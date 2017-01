Twee doden bij verkeersongeluk Ambt Delden

AMBT DELDEN - Twee inzittenden van een personenauto zijn in de nacht van zaterdag op zondag in de Overijsselse plaats Ambt Delden om het leven gekomen bij een ongeval. De auto waarin het tweetal zat, kwam in een sloot terecht bij de kruising van de Zomerseweg en de Rijssenseweg.

Door ANP - 29-1-2017, 9:49 (Update 29-1-2017, 9:49)

Beide slachtoffers waren op slag dood. De politie weet nog niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en onderzoekt de plaats van het ongeval.