Koenders bezorgd over rechtmatigheid ban VS

DEN HAAG - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de rechtmatigheid en de praktische gevolgen van het inreisverbod dat president Donald Trump heeft ingesteld voor inwoners uit zeven islamitische landen.

Door ANP - 28-1-2017, 19:36 (Update 28-1-2017, 19:36)

,,Het is belangrijk dat het niet tot discriminatie leidt. Binnen de VS vindt daar nu debat over plaats. We houden toepassing van de maatregel goed in de gaten'', aldus Koenders zaterdag.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten.