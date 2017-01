Voor vluchtelingen bestemde villa uitgebrand

TWELLO - Een leegstaande villa aan de Oude Rijksstraatweg in Twello is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldde de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland zaterdag.

Door ANP - 28-1-2017, 14:40 (Update 28-1-2017, 14:40)

Van het pand, gebouwd in de jaren dertig van vorige eeuw, staan alleen de buitenmuren nog overeind. De villa moet als verloren worden beschouwd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

De gemeente Voorst, waar Twello onder valt, had het pand vorig jaar aangekocht met de bedoeling er maximaal veertien vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten.