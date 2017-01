ChristenUnie: schaf openbaar onderwijs af

DEN HAAG - De ChristenUnie wil het openbaar onderwijs in zijn huidige vorm afschaffen. Het door de overheid bestuurde onderwijs is niet meer van deze tijd, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Als het aan de partij ligt, krijgen ouders de zeggenschap.

Door ANP - 28-1-2017, 13:57 (Update 28-1-2017, 14:07)

,,Ouders zijn prima in staat om keuzes te maken over onderwijsvisie en identiteit. De betrokkenheid van ouders bij een school maakt een school alleen maar sterker. Dat levert fantastisch onderwijs op. Een school en de ouders en leerlingen die bij die school horen, zijn een gemeenschap die je als overheid zo veel mogelijk vrijheid moet geven”, aldus Segers zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. Hij verwijst naar de vrijheid die al bestaat voor scholen in het bijzonder onderwijs, zoals christelijke scholen en scholen met een bepaalde onderwijsvisie (bijvoorbeeld dalton- of montessorionderwijs).

Een partij als de SP, waarvan de leider Emile Roemer zaterdag ook in Kamerbreed zat, wil juist dat het bijzonder onderwijs wordt afgeschaft en dat alle scholen onder de overheid gaan vallen. Roemer ziet niets in het plan van Segers: ,,Ik word daar niet vrolijk van." Hij vindt het belangrijker dat scholen in een wijk ook echt een afspiegeling zijn van die wijk.

Ook PvdA-minister Lodewijk Asscher, in het verleden onderwijswethouder in Amsterdam, voelt er niets voor om iets aan de huidige indeling te veranderen. Hij wil inzetten op kwaliteit van het onderwijs, en dat kan wat hem betreft zowel op openbare als bijzondere scholen, zei hij in Kamerbreed.