Politie schiet op auto in Zierikzee

ANP Politie schiet op auto in Zierikzee

ZIERIKZEE - De politie heeft in Zierikzee in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere malen op een auto geschoten die op een agent was ingereden. De bestuurder wist te ontkomen. Dat meldt de politie Zeeland.

Door ANP - 28-1-2017, 12:38 (Update 28-1-2017, 12:38)

Vrijdagavond iets voor middernacht kreeg de politie een melding van vuurwerkoverlast door een groep jongeren. Toen de politie ter plaatse kwam, wilde een agent een auto staande houden. Op dat moment reed de bestuurder op een agent in en ging hij ervandoor, waarop een agent meerdere malen op de auto heeft geschoten.

De agent op wie de auto inreed, bleef ongedeerd. De Zeeuwse politie zocht met ongeveer twintig mensen urenlang naar de automobilist, maar ondanks hulp van collega’s uit Rotterdam en inzet van een politiehelikopter werden de bestuurder noch de auto teruggevonden.