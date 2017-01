Buma: geen voorkeur voor kabinet met VVD

DEN HAAG - CDA-leider Sybrand van Haersma Buma heeft geen ,,natuurlijke voorkeur om te regeren met de VVD". Dat zegt hij zaterdag in een vraaggesprek met het AD.

Buma: ,,Vroeger was het misschien zo dat het CDA kon beslissen of een kabinet over links of over rechts ging. Zo zit het politieke landschap niet meer in elkaar."

Hij maakt verder duidelijk dat op het terrein van de arbeidsmarkt meer richting de PvdA te neigen. ,,De VVD kiest voor nog meer individualisering, wij gaan voor meer collectief."

A-sociaal

De partij van premier Mark Rutte wil volgens hem op de arbeidsmarkt de ,,onrechtvaardigheid nog veel verder vergroten". Hij wijst daarbij onder meer naar het VVD-programmapunt om cao's niet langer algemeen bindend te verklaren. ,,Dat vind ik a-sociaal."

Ook als het gaat om verdringing op de arbeidsmarkt door werknemers uit andere EU-lidstaten, ziet Buma meer overlap met de PvdA. Daar staan beide partijen aan dezelfde kant, zegt hij. ,,Ik heb meer moeite met de VVD die zegt: laten we niks veranderen aan die Europese richtlijn en de loper uitleggen voor goedkope Polen en Bulgaren.’’

Buma zegt na de verkiezingen van 15 maart niet in elk kabinet te willen stappen. ,,Ik wil geen vechtkabinet of sprokkelregering die een gezamenlijk doel ontbeert."