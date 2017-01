Asscher wil progressief pact voor de zorg

DEN HAAG - PvdA-voorman Lodewijk Asscher wil samen met andere progressieve partijen een pact sluiten over de zorg. Hij stelt ze zaterdag voor negen punten de gezamenlijke inzet te maken bij de onderhandelingen voor een toekomstig regeerakkoord.

Door ANP - 28-1-2017, 2:38 (Update 28-1-2017, 2:38)

Volgens hem kennen de plannen van de progressieve partijen op het gebied van de zorg ,,meer overeenkomsten dan verschillen". Eerder kwamen PvdA, SP en GroenLinks al een pact voor de arbeidsmarkt overeen.

Van de negen punten zijn er verscheidene die op brede steun in de Kamer kunnen rekenen. Het gaat dan om zaken zoals afschaffing van het eigen risico, minder bureaucratie, minder concurrentie en een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars.

Daarnaast moeten de progressieve partijen zich gaan inzetten voor meer vaste contracten in de zorg, medisch specialisten in loondienst en preventie in het basispakket. Verder moeten farmaceuten worden gedwongen medicijnen goedkoper te maken en moet er meer personeel in verpleeghuizen.

Gezondheidszorg is in de campagne een heel belangrijk punt. De SP heeft het ongeveer tot zijn speerpunt gemaakt. Uit een peiling bleek eerder dat de gezondheidszorg het topthema is voor de kiezers.

Of het ook daadwerkelijk tot progressieve samenwerking komt op gebied van zorg is nog maar de vraag. GroenLinks vindt dat de progressieve partijen juist na de verkiezingen de handen ineen moeten slaan.

De PvdA trapt zaterdag de verkiezingscampagne af in Utrecht.