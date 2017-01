Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

DEN HAAG - De ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht, omdat het risico op besmetting met vogelgriep nog altijd hoog is. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Door ANP - 27-1-2017, 16:58 (Update 27-1-2017, 16:58)

In diverse Europese landen worden nog steeds nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld. In Nederland zijn sinds 25 december bij commerciële pluimveehouders geen nieuwe gevallen vastgesteld, maar afgelopen week nog wel bij twee hobbyhouders in het Gelderse Bemmel en in Medemblik, in Noord-Holland.

De ophokplicht is vooral ongunstig voor bedrijven die vrije-uitloopeieren produceren: omdat de kippen langer dan twaalf weken opgehokt zijn, mogen de eieren niet meer worden geclassificeerd als vrije uitloop. Ze kunnen nog wel als scharreleieren worden verkocht, maar die leveren minder op.