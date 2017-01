‘Motorclubs voelen zich opgejaagd’

ANP De politie doet een inval in het clubhuis van de motorclub Hells Angels in Haarlem. Justitie is bezig met een offensief tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs, omdat ze de openbare orde zouden verstoren.

ZWOLLE - Politie, justitie en gemeenten maken ,,goede vorderingen’’ in de strijd tegen de criminele activiteiten van motorbendes.

De combinatie tussen een strafrechtelijke aanpak van politie en Openbaar Ministerie en streng gemeentelijk optreden begint vruchten af te werpen, vindt burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle.

,,De motorclubs voelen zich opgejaagd. Ze beginnen de gevolgen van onze aanpak te merken’’, zegt Meijer. Hij is als voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg (LSO) betrokken bij de aanpak van overlastgevende motorclubs. Daarin werken gemeenten, politie, OM, FIOD en belastingdienst samen.

Daarmee reageert Meijer op recente acties tegen motorclubs als No Surrender (Emmen), Hells Angels (Haarlem), Satudarah (o.a. gebiedsverbod in Amsterdam) en Bandidos (verbod gevraagd door OM).

Negen leden van het Haarlemse 'chapter' van Hells Angels zijn donderdagavond aangehouden en hun clubhuis is op last van de burgemeester gesloten. De politie heeft in heel Nederland bijna 1700 leden van de zogenoemde Outlaw Motor Gangs (OMG’s) in beeld.

De aanpak is volgens Meijer ,,een zaak van lange adem’’. ,,Strafrechtelijke trajecten duren maanden en bestuurlijk moeten we veel informatie inwinnen om op te treden tegen motorclubs, maar stapje voor stapje gaat dat steeds beter’’, zegt hij.

Twee keer per jaar komen zestig tot tachtig burgemeesters bijeen om vorderingen te bespreken. Vooral het crimineel gebruik van clubhuizen, zoals onder meer in Emmen het geval zou zijn geweest, biedt mogelijkheden. Vaak is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

,,Daarin moeten alle gemeenten ook consequent zijn’’, zegt Meijer. ,,Een onaanvaardbare situatie met een motorclub moet je niet gedogen en niet legaliseren, maar stevig aanpakken.’’

De Zwolse burgemeester, die zelf twee clubhuizen liet sluiten, zegt niet naïef te zijn. ,,We proberen het platform voor de motorclubs en hun illegale activiteiten wat minder makkelijk te maken. We merken dat de motorclubs daardoor wat minder in het zicht zijn.’’

Een verbod naar Duits voorbeeld op het dragen van ‘colors’, de emblemen van de motorclubs, noemt hij een gedachte waarover wel wordt gesproken, maar nog geen voorstellen zijn gedaan.

Meijer: ,,Het is vrij ingewikkeld omdat voetbalsupporters eveneens dergelijke emblemen dragen. Maar in de horeca kunnen ondernemers kledingvoorschriften hanteren en het dragen van colors verbieden. We kijken wel of we iets kunnen doen tegen die colors, want ze worden als zeer intimiderend ervaren.’’