Gevangenisstraf geëist voor enorme hoeveelheid wapens in huis in Den Helder

Archieffoto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Delano Weltevreden Onderzoek in de omgeving van de garagebox van S. in 2013.

DEN HELDER - „Een ziekelijke verzamelwoede”, vindt Richard S. (56) nu zelf ook. Hij hoorde vrijdag een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen vanwege de enorme hoeveelheid wapens en munitie die bij doorzoekingen van zijn huis en garagebox in 2013 en 2016 zijn gevonden.

Door Hedzer Faber - 27-1-2017, 14:19 (Update 27-1-2017, 15:32)

Dit alles kwam aan het rollen in het onderzoek naar de bekende wapenverzamelaarster Johanna Krul. S. was met haar bevriend en Krul stalde spullen in zijn garage in de periode waarin de explosievenopruimingsdienst haar ’munitiepand’ in aan de Loodsgracht in Den Helder uitkamde. De verdachte zegt dat zijn inmiddels overleden vriendin had gezegd dat het om zonnepanelen en toebehoren ging. Maar er lagen handvuurwapens - waaronder twee gebruiksklare Walther P5 politiepistolen. Een was geladen. Ook vond de politie springstof en honderden stuks munitie.

Toen S. daar achter kwam, belde hij niet de politie. Hij overwoog de spullen weg te gooien of over te dragen aan de broer van Krul, zegt hij. Maar voor het zover kwam, werd hij gearresteerd. Ook zijn huis werd door de politie uitgekamd en vond een indrukwekkende collectie voornamelijk oudere (automatische) vuurwapens, munitie, wapenonderdelen en explosief materiaal. Zijn verzamelwoede richtte zich met name op de Tweede Wereldoorlog. Een Engelse stengun paste daar in, als wel een Duits MP40-machinepistool. Hij kocht de wapens in onderdelen of onklaar gemaakt wapentuig, dat hij zelf weer in werkende staat bracht. Schietoefeningen deed hij in een speciale installatie in de schuur bij het huis.

Het leeuwendeel was goed verstopt in verborgen ruimten in het huis. Om een Luger handvuurwapen te vinden moest bijvoorbeeld een deel van de keuken leeggehaald en gedemonteerd worden. De bouwlaag tussen de eerste etage en zolder was ingericht als bergruimte. Omdat hij als de dood was als dat er zou worden ingebroken, zei hij. „Ik moet er niet aan denken dat zo’n wapen op de straat terecht komt.”

Een onklaar gemaakt vuurwapen vond de politie tussen het speelgoed op de slaapkamer van zijn elfjarige zoon. „Daar speelde hij cowboytje mee. Maar nooit op straat.”

S. wordt ook verdacht van verduistering van goederen van zijn toenmalige werkgever, de Koninklijke Marine. Hij nam onder meer munitie, ontstekers en licht explosief materiaal - snijband en slagsnoer - dat over was van oefeningen. In plaats van dat te vernietigen of terug te brengen naar het depot, nam hij het mee naar huis, geeft hij toe, ’voor de heb’.

De lijst van verboden middelen was zo lang en uitgebreid, dat er voor de rechtbank soms nauwelijks nog een touw aan vast te knopen was. Ook S. had er moeite mee. „Een Sig Saur automatisch wapen? Geen idee. Zou kunnen. Ik verzamelde zoveel dat ik het ook niet meer tot in detail weet.”

Na drie maanden voorarrest kwam S. weer op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak. Die had nog niet plaatsgevonden toen hij in 2016 opnieuw werd betrapt. Bij toeval: de patroonhouders die hij op internet bestelde, werden bij het postloket per ongeluk aan de verkeerde meegegeven. Deze burger belde de politie, die opnieuw bijzonder grote hoeveelheden wapens en munitie vond in zijn woonhuis. Ook vond de politie namaakwapens. Dat is saillant omdat een zoon van S. eerder is opgepakt voor bijvoorbeeld een overval op een supermarkt met zo’n nepwapen. S. ontkent echter dat hij wapens weggaf of verhandelde. ,,Ook niet aan mijn zoon.’’

Richard S. heeft al een lange historie van wapenwetovertredingen, beginnend in 1986. In de jaren ’80 werd hij ontslagen als gevangenisbewaarder omdat hij zich met collega’s met wapens bezig hield. Ook de baan bij de marine raakte hij kwijt. Volgens onderzoekers heeft hij een persoonlijkheidsstoornis en moet daarom als licht verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. S. zegt zijn wapenverslaving nu te hebben afgezworen en is bereid mee te werken aan controles op wapenbezit in de toekomst.

Bij eerdere veroordelingen in 1986, ’98, ’06 en ’09 kreeg hij werkstraffen of voorwaardelijke censtraffen. Kennelijk leerde hij hier niks van, redeneerde de officier van justitie, die vindt dat er nu geen andere mogelijkheid is dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf: 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. ,,Een lichtere straf is aan de maatschappij niet uit te leggen.’’

Hij moet zich ook psychologisch laten behandelen. Bij de eis is rekening gehouden met het gegeven dat de zaak bijzonder lang op de plank is blijven liggen bij het openbaar ministerie. Pas toen in 2016 weer wapens werden gevonden, kwam de zaak weer van de plank. De officier van justitie bood daar tijdens de zitting haar excuses voor aan.

Namens zijn cliënt bepleitte de Helderse strafpleiter Geert Lieffijn een forse voorwaardelijke straf en een werkstraf. Want S. krijgt nu juist zijn leven op de rit, zegt Lieffijn. Als S. de gevangenis in moet, zou dat roet in het eten gooien. ,,Wat aan de maatschappij niet uit te leggen is dat een zaak die u gevaarlijk noemt, zo lang op de plank blijft liggen.’’

Uitspraak over twee weken.

