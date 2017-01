Bultrug laat zich zien bij kust Castricum [video]

CASTRICUM - Aan de kust bij Castricum was donderdagmiddag een bultrug te zien. Eerder al waren er meldingen van een bultrug aan de kust bij Egmond aan Zee.

Hans Verdaat maakte een mooie video. Hierin is te zien hoe de bultrug boven het water uitspringt.

Een bultrug is een zeezoogdier van veertien á zestien meter. Vaak wegen ze tussen de 25 en 30 ton. Bultruggen komen vooral voor in de Atlantische en Grote Oceaan en in de Noordelijke IJszee.

De laatste jaren komen de beesten vaker voor in Nederland.

(App-gebruikers zien een video hier)