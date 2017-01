Brand in enorme frituurpan snackfabriek

WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij snackfabriek Royaan in Wijk bij Duurstede is donderdagavond brand uitgebroken. De fabriek is door de bedrijfshulpverleners ontruimd. Volgens de brandweer staat een metershoge industriële frituurpan in brand. Het vuur is lastig te blussen.

Door ANP - 27-1-2017, 1:01 (Update 27-1-2017, 1:01)

Royaan maakt snacks voor verschillende merken, onder meer Van Dobben, Kwekkeboom, KB, Laan Snacks en Willie Dokter.