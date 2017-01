Van der Steur blijft bij verhaal

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) houdt donderdag in het debat over zijn rol in de nasleep van de Teevendeal vol dat hij níet de bedoeling heeft gehad om de Tweede Kamer informatie te onthouden. ,,Ik vond en vind dat de bedragen hadden moeten worden gemeld'', aldus Van der Steur.

Door ANP - 26-1-2017, 17:47 (Update 26-1-2017, 17:52)

Hij is in opspraak geraakt door onthullingen van Nieuwsuurverslaggever Bas Haan. Informatie over de Teevendeal zou zijn achtergehouden doordat Van der Steur zich in 2015 als Kamerlid had bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger Ivo Opstelten.

,,Zeer kwetsbaar'', had Van der Steur genoteerd bij de passage over bedragen van de deal met drugshandelaar Cees H. die toenmalig staatssecretaris Fred Teeven zich had weten te herinneren. Hij vroeg zich daarbij af waarom de bedragen niet eerder waren gemeld. De bedragen werden daarna uit de definitieve antwoorden aan de Kamer geschrapt, hoewel de Kamer er al tijden kennis van wilde nemen.

Niet bij betrokken

Maar Van der Steur stelt dat uit zijn ,,commentaar op geen enkele manier blijkt dat ik vond dat dit moest worden weggehaald''. ,,Als ik vond dat iets weg moest haalde ik het door of zei ik schrappen. Dat is op dit punt niet gebeurd'', aldus de minister.

Hij zegt dat hij ook niet weet waarom de bedragen eruit zijn gehaald en dat hij daar niet bij betrokken was. Hij ging er naar eigen zeggen vanuit dat de bedragen bekend zouden worden gemaakt.

De oppositie zegt hem niet te geloven. Zij vraagt zich af waarom hij de Kamer alsnog niet heeft geïnformeerd. ,,We werden voorgelogen", zei SP-leider Emile Roemer.