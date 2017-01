Zijlstra: geen verdachtmaking aan adres Haan

DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ontkent dat hij achter de onthullingen over de Teevendeal een geheime agenda vermoedt. Hij heeft de Nieuwsuur-journalist achter de onthullingen over de Teevendeal niets van dat alles aangewreven, stelde hij tijdens het Kamerdebat over de nieuwe episode in de slepende affaire.

Door ANP - 26-1-2017, 15:26 (Update 26-1-2017, 16:12)

Zijlstra wees er dinsdag op dat journalist Bas Haan de belastende informatie ,,een halfjaar op de plank liet liggen'' voordat hij die middenin de verkiezingscampagne openbaarde. De VVD-fractievoorzitter zegt dat hij Haan daarmee niet wilde beschuldigen van andere motieven maar slechts een feitelijke mededeling deed. Zijn woorden zouden verkeerd zijn uitgelegd. ,,Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'', zei Zijlstra.

Haan reageerde eerder op de dag laconiek op de suggestie dat hij een opmerkelijk moment koos om de nieuwe beschuldigingen naar buiten te brengen. ,,Ach, hij moet iets roepen'', zei hij over Zijlstra. Volgens Haan heeft hij juist zoveel mogelijk haast gemaakt om het boek af te schrijven waarin hij alles uiteenzet. ,,Ik had maar één doel: dat het klaar zou zijn voor de verkiezingen, zodat het kabinet verantwoording zou kunnen afleggen.''

Wakker ligt Haan niet van de gefronste wenkbrauwen van de VVD. ,,Vorige keer was het Schippers, nu is het Zijlstra'' zei hij met een verwijzing naar de VVD-minister van Volksgezondheid die het twee jaar geleden al ,,te toevallig'' noemde dat toenmalige onthullingen over de kwestie tijdens verkiezingscampagnes werden gedaan.