ANP 'Trek uw conclusie, minister Van der Steur'

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) vecht donderdag in de Tweede Kamer voor zijn politieke leven in het zoveelste debat over de nasleep van de zogeheten Teevendeal. Van der Steur moet zich daarin verantwoorden voor de rol die hij zou hebben gespeeld bij het achterhouden van informatie. Ook premier Mark Rutte moet uitleg geven.

Door ANP - 26-1-2017, 15:22 (Update 26-1-2017, 15:22)

De oppositie legde de minister onmiddellijk het vuur aan de schenen. ,,Trek uw conclusie'', zei SP-leider Emile Roemer. Hij sprak van een ,,ontluisterend beeld hoe de VVD opereert'' in het kabinet. ,,Dat je mag liegen en mag zwijgen tegen de Kamer en de bevolking''. Het vertrouwen is volgens Roemer beschadigd.

Volgens fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is het de vraag of het vertrouwen te herstellen is. ,,Dit raakt het vertrouwen tussen Kamer en kabinet en tussen burgers en politiek''. Het is volgens hem een ,,debat over politiek moraal". Alexander Pechtold (D66) zei dat het debat maar om een ding draait: ,,Is de Kamer misleid?"

Van der Steur zei voor aanvang van het debat alleen dat ,,zoals hij altijd zin heeft in debatten met de Kamer'' en dat hij die debatten belangrijk vindt.

Deze week ontstond opnieuw ophef over de nasleep van de Teevendeal na onthullingen van journalist Bas Haan. Het draait om de vraag of VVD'er Van der Steur in 2015 toen hij nog Kamerlid was de hand heeft gehad in het achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer. Daarbij ging het om bedragen die gemoeid waren met de deal die zijn partijgenoot Fred Teeven in 2000 als officier van justitie sloot met crimineel Cees H. Ook de premier zou meer hebben geweten.