Rutte op nationale herdenking jodenvervolging

DEN HAAG - Premier Mark Rutte spreekt op zondag 29 januari tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam, als wordt stilgestaan bij de vervolging van joden door nazi-Duitsland. Namens het kabinet legt de minister-president, samen met vicepremier Lodewijk Asscher, een krans bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz.

Door ANP - 26-1-2017, 10:53 (Update 26-1-2017, 10:53)

Dat maakte de voorlichtingsdienst van het Rijk donderdag bekend. In 2005 riep de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties de bevrijdingsdatum van het naziconcentratiekamp Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides.

Ook in Nederland zijn er veel activiteiten. De Nationale Holocaust Herdenking is de afsluiting. Die is ieder jaar in Amsterdam op de laatste zondag in januari.