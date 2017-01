Van der Steur geeft uitleg over inmenging

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer meer tekst en uitleg gegeven over zijn inmenging in een spraakmakende deal tussen het ministerie en een drugscrimineel, de zogenoemde Teevendeal. Toen Van der Steur in maart 2015 nog Kamerlid was, hielp hij zijn voorganger en VVD-partijgenoot Ivo Opstelten bij de beantwoording van een reeks vragen uit de Kamer over de omstreden deal.

Door ANP - 26-1-2017, 8:57 (Update 26-1-2017, 8:57)

Hij plaatste 23 kanttekeningen bij de conceptantwoorden die de minister wilde geven. Die kanttekeningen leidden begin deze week tot ophef en Van der Steur moet zich daar later donderdag in de Kamer voor verantwoorden. Partijen zijn uiterst kritisch en verweten Van der Steur te hebben gelogen. Ook zou hij met sommige opmerkingen hebben geprobeerd de affaire te verdoezelen.

Zo luidde een kanttekening: 'Weghalen. Nodigt onnodig uit tot discussie’. Van der Steur stelt nu dat hij met die opmerking wilde aangeven dat een vraag eerder al voldoende was beantwoord.