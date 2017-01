'Keur klimaatakkoord nog voor verkiezing goed'

DEN HAAG - Het kabinet gaat er alles aan doen het klimaatakkoord van Parijs nog voor de Tweede Kamerverkiezingen door beide Kamers te loodsen. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu woensdag beloofd in het debat over de goedkeuring van de baanbrekende overeenkomst.

Door ANP - 25-1-2017, 19:12 (Update 25-1-2017, 19:12)

Dijksma noemde de goedkeuringswet ,,met afstand de meest betekenisvolle wet'' die ze de Tweede Kamer heeft voorgelegd. De brede steun voor het akkoord ,,zullen onze kleinkinderen ons in dank afnemen, ook die van mijnheer Madlener'', zei ze met een verwijzing naar de PVV-woordvoerder, die met zijn harde kritiek vrijwel alleen stond. De behandeling van de goedkeuringswet is volgens de staatssecretaris een even ,,magisch moment'' als de totstandkoming van het akkoord in december 2015.

De ondertekenaars van het klimaatakkoord hebben onder andere afgesproken de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Om dat te bereiken moeten ze de uitstoot van CO2 drastisch verminderen.