ANP Nederland daalt op lijst democratische landen

LONDEN - Nederland is volgens de democratie-index van 2016, het jaarlijks onderzoek van tijdschrift The Economist, een klein beetje minder democratisch geworden ten opzichte van de jaren ervoor.

Door ANP - 25-1-2017, 14:30 (Update 25-1-2017, 14:30)

Op de lijst van de beste democratieën wereldwijd staat ons land op een twaalfde plaats met het cijfer 8,80. In 2006 toen de metingen begonnen stond Nederland nog met een ruime 9 in de top tien.

In de democratie-index worden landen beoordeeld op het gebied van eerlijke verkiezingen, de mogelijkheid om deel te nemen aan het politieke proces, burgerlijke vrijheden en het functioneren van regeringen.

De Verenigde Staten dook in 2016 net onder de grens van het cijfer 8. Dat cijfer wordt gezien door de onderzoekers beschouwd als de ondergrens van een stabiele democratie. De VS vallen nu in de op een na hoogste categorie van onvolledige democratieën.

De lijst wordt ook dit jaar aangevoerd door drie Scandinavische landen: Noorwegen staat onbedreigd bovenaan met een 9.9, gevolgd door IJsland en Zweden. Helemaal onderaan staat Noord-Korea met een 1.1.