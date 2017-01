SP wil toch linkse lijstverbinding

DEN HAAG - De SP wil toch een lijstverbinding aangaan voor de komende verkiezingen met de PvdA en GroenLinks. Voorwaarde is wel dat de andere twee linkse partijen een coalitie met de VVD van premier Mark Rutte bij voorbaat uitsluiten. Die oproep doet SP-voorzitter Ron Meyer woensdag.

Op het SP-congres eerder deze maand werd een voorstel voor een lijstverbinding met de PvdA en GroenLinks nog weggestemd, nadat het partijbestuur dit had ontraden. Het bestuur gaf toen aan alleen ,,via concrete voorstellen'' te willen samenwerken. Door uitsluiten van de VVD nu als voorwaarde voor een lijstverbinding te stellen is er sprake van een andere situatie dan op het congres, zegt een woordvoerder van de partij.

De PvdA, SP en GroenLinks gingen bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 een lijstverbinding aan. Dat was de eerste keer voor de drie partijen. Het kan extra zetels opleveren.