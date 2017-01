'Ik zal zwijgen tot het laatste woord'

AMSTERDAM - ,,Ik ontken alle beschuldigingen en zal zwijgen tot het laatste woord." Dit zei Aydin C. woensdagmorgen bij de start van zijn proces voor de rechtbank in Amsterdam. De 38-jarige Tilburger verdedigt zich daar de komende weken tegen de in totaal 72 punten van de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM).

25-1-2017

C. wordt verdacht van zedenmisdrijven, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit. Hij wordt er onder meer van beschuldigd 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen te hebben afgeperst nadat hij ze onder valse aliassen tot seksuele handelingen voor de webcam had verleid.

Een van de slachtoffers van C. zou de Canadese tiener Amanda Todd zijn geweest. Zij pleegde in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto's van haar waren verspreid via sociale media.