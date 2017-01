Q-koortspatiënten verliezen rechtszaak

ANP Q-koortspatiënten verliezen rechtszaak

DEN HAAG - De Nederlandse Staat is niet tekortgeschoten in de voorlichtende taak over Q-koorts. De voorlichting was voldoende, oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.

Door ANP - 25-1-2017, 10:39 (Update 25-1-2017, 10:39)

Zo'n driehonderd Q-koortspatiënten hadden een proces aangespannen omdat zij de overheid aansprakelijk stellen voor hun ziekte. De rechtbank heeft de vordering van de eisers afwezen, stond in het zeventig pagina's tellende vonnis.