Rechtbank beoordeelt overheidsbeleid Q-koorts

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag spreekt zich woensdag uit over de vraag of de overheid wel of niet schuldig is aan de ziekte van driehonderd Q-koortspatiënten. De patiënten vinden dat de overheid veel te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen, waardoor zij ziek konden worden.

Door ANP - 25-1-2017, 3:17 (Update 25-1-2017, 3:17)

Bij de behandeling van de zaak door de rechtbank in oktober vorig jaar waren tientallen patiënten aanwezig om hun persoonlijke verhaal te vertellen. De staat wijst de klachten van de hand. Volgens de landsadvocaat waren in 2007 de omvang van de uitbraak en de gevolgen niet te voorzien, omdat de uitbraak uniek was in de wereld.

De Q-koorts, een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan, brak in 2007 uit en duurde tot 2010. De ziekte verspreidde zich via besmette geitenhouderijen, eerst in Brabant en later over heel het land. Duizenden mensen zijn ziek geworden. Officieel zijn inmiddels 75 mensen overleden aan de gevolgen ervan, maar waarschijnlijk zijn het er meer.

De uitspraak is woensdag vanaf 10.00 uur.