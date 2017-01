Bijval voor actie tegen foute puppyhandel

DEN HAAG - De Dierenbescherming heeft ruim 70.000 handtekeningen verzameld voor de actie 'Stop foute puppyhandel’. Femke-Fleur Lamkamp, directeur van de Dierenbescherming, overhandigde de handtekeningen dinsdag aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Door ANP - 24-1-2017, 20:16 (Update 24-1-2017, 20:21)

De Dierenbescherming pleit voor striktere regels om een einde te maken aan de malafide handel in puppy’s. Lamkamp vindt het onaanvaardbaar dat anno 2017 wereldwijd nog steeds miljoenen puppy’s onder slechte omstandigheden worden gefokt en verhandeld.

In Nederland worden elk jaar ongeveer 150.000 honden gekocht. Van ongeveer de helft daarvan kan niet worden vastgesteld waar ze vandaan komen. De Dierenbescherming vreest dat deze diertjes van foute fokkers in onder meer Oost-Europa komen. ,,Fokteefjes worden in erbarmelijke omstandigheden gehouden en met hormonen behandeld om het hele jaar door puppy’s te produceren. De pups worden veel te jong bij hun moeder weggehaald. Ze zijn daardoor vatbaar voor ziekten en gedragsproblemen’’, is de boodschap.

Volgens staatssecretaris Van Dam doet de overheid er alles aan om de illegale handel de kop in te drukken. Alleen als mensen puppy’s bij officiële fokkers en handelaren kopen, kan de illegale handel stoppen, denkt hij.