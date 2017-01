Haagse politiemol blijft in cel

DEN HAAG - Amine A. - 'de Haagse 'politiemol' - blijft nog vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag dinsdag tijdens een zogeheten pro-formazitting. A.'s advocaat had gevraagd om de inmiddels ontslagen agent vrij te laten, maar de rechter vindt dat er nog steeds ernstige bezwaren zijn om hem vast te houden.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat gepland voor 7, 9 en 10 februari.

Amine A. (28 jaar), voormalig hoofdagent van de politie in Den Haag, wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen. Hij zou adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven aan vriend Yassine H. (27 jaar). H. zou de kwekerijen hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel.

Ook H. blijft nog in voorlopige hechtenis, besloot de rechtbank dinsdag.