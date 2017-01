Van der Steur en Rutte donderdag naar Kamer

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil donderdag minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en premier Mark Rutte aan de tand voelen over het inlichten van de Kamer over de zogeheten Teevendeal. De VVD wilde het nog dinsdagavond afhandelen ,,omdat er meteen een debat moet komen als vier partijen de minister aanwrijven dat hij liegt'', zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Maar coalitiepartner PvdA steunde de oppositie, die voor donderdag koos.

Door ANP - 24-1-2017, 15:52 (Update 24-1-2017, 15:52)

Van der Steur kwam maandag opnieuw in opspraak omdat hij informatie zou hebben achtergehouden over de Teevendeal. In een boek van Nieuwsuurverslaggever Bas Haan wordt een e-mail aangehaald waaruit blijkt dat op aandringen van toen nog VVD-Kamerlid Van der Steur bedragen uit concept-antwoorden op Kamervragen van toenmalig minister Ivo Opstelten werden geschrapt. Dat waren bedragen die de Kamer graag wilde weten.