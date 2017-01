Van der Steur: vraag of dit nieuw licht werpt

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) laat het aan de Tweede Kamer om te beoordelen of hij aan kan blijven. Hij antwoordde dat dinsdag op de vraag of hij denkt aan opstappen. De minister kwam maandag opnieuw in opspraak omdat hij informatie zou hebben achtergehouden over de zogeheten Teevendeal

Door ANP - 24-1-2017, 15:03 (Update 24-1-2017, 15:03)

Van der Steur trekt in twijfel of de feiten een nieuw licht werpen op zijn rol. Hij herhaalde dat de Commissie Oosting die de zaak heeft onderzocht, de beschikking heeft gehad over alle e-mails en dat de zaak al is besproken tijdens een Kamerdebat in december 2015.

In een boek van Nieuwsuurverslaggever Bas Haan wordt een e-mail aangehaald waaruit blijkt dat op aandringen van toen nog VVD-Kamerlid Van der Steur bedragen uit concept-antwoorden op Kamervragen van toenmalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over de Teevendeal werden geschrapt. Dat waren bedragen die de Kamer graag wilde weten.