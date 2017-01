Steden willen regie terug over inburgering

AMSTERDAM - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, willen dat de gemeenten de regie terug krijgen over het inburgeringsproces. De grote steden menen dat maatwerk nodig is om de integratie in goede banen te leiden. Ze reageren hiermee op het rapport van de Rekenkamer, waaruit dinsdag blijkt dat het huidige inburgeringsbeleid tekort schiet.

Door ANP - 24-1-2017, 13:31 (Update 24-1-2017, 13:31)

De G4 herkent zich in de conclusies en heeft al eerder zorgen geuit over de lagere deelname aan inburgeringscursussen en de lagere slagingspercentages, zo luidt een reactie. Door de nieuwe inburgeringswet hebben gemeenten geen zicht meer op het inburgeringsproces. ,,Gemeenten kunnen inburgeraars niet stimuleren, aanspreken of ondersteunen. Uit ervaring voor 2013 is gebleken dat dit wel nodig is.''

Daarom moet er als het aan de G4 ligt een nieuw systeem komen waarbij de gemeenten weer de regie voeren.