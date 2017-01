Rutte: info over Van der Steur al bekend

DEN HAAG - De informatie die maandag naar buiten kwam over minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) was al bekend bij de commissie-Oosting, die de Teevendeal heeft onderzocht. Premier Mark Rutte zei dat maandag in het tv-programma RTL Late Night. Rutte wil dat het kabinet de tijd krijgt de ,,feiten op een rijtje te zetten". Hij vroeg de Tweede Kamer niet te ,,hijgerig" te reageren op de zaak.

Door ANP - 23-1-2017, 23:07 (Update 23-1-2017, 23:07)

Volgens Nieuwsuurverslaggever Bas Haan heeft VVD'er Van der Steur informatie achtergehouden over de Teevendeal. Die kwestie, die gaat over een deal met een drugscrimineel, leidde in 2015 tot het aftreden van minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Hun partijgenoot Van der Steur volgde Opstelten op.

Haan schreef een boek over de affaire. Daarin wordt een geheime e-mail aangehaald waaruit blijkt dat op aandringen van Van der Steur, toen nog Kamerlid, belangrijke gegevens uit concept-antwoorden op Kamervragen van Opstelten werden geschrapt.