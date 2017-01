Kabinet bekijkt zwakke punten verkiezingen

DEN HAAG - Het kabinet onderzoekt of er zwakke punten zijn in het verkiezingsproces. Doel is om mogelijke inmenging van buitenaf te voorkomen. Het gaat onder meer om hacks of digitale aanvallen op de verkiezingsorganisatie, het stemmen en het bepalen van de uitslag.

23-1-2017

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) schrijft maandag aan de Kamer dat het kabinet niet kan uitsluiten dat buitenlandse overheden of instellingen er belang bij kunnen hebben om de politieke besluitvorming en publieke opinie in Nederland te beïnvloeden. In de Verenigde Staten bleken Russen de e-mailverkeer van de Democraten te hebben onderschept. Donald Trump had daar als Republikeinse presidentskandidaat voordeel van, zo zeggen zijn tegenstanders.

De veiligheidsdiensten zijn al jaren alert op cyberveiligheid en nu zeker in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart, aldus de minister na vragen van D66. Plasterk heeft geen aanwijzingen dat er in het recente verleden hacks zijn geweest om de verkiezingen te manipuleren.

Betrouwbaarheid

Maar er mag wat de minister betreft geen enkele twijfel ontstaan over de betrouwbaarheid van de verkiezingen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is onder meer bereid om de ICT-dienst van de Tweede Kamer te ondersteunen bij de beveiliging van hun systemen. Opiniepeilers en media moeten als private bedrijven zelf zorgen voor de beveiliging tegen hacks of nepnieuws, schrijft Plasterk.

Hij ziet het wel als zijn taak om het bewustzijn over de digitale gevaren te vergroten. Politieke partijen en Kamerleden kunnen ook help krijgen bij de beveiliging van hun systeem of persoonlijke accounts.