ANP Maximumstraf voor verstoppen lijk Janssen

BREDA - De 66-jarige Jan B. uit Hulten is tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het wegmaken van de stoffelijke resten van Freddy Janssen uit Valkenswaard. De rechtbank in Breda acht bewezen dat hij het lijk van Janssen in stukken sneed en in pakketjes in het Markkanaal bij het Brabantse Den Hout gooide, of anders in elk geval een ander hielp dat te doen.

Door ANP - 23-1-2017, 13:27 (Update 23-1-2017, 13:27)

De rechtbank legde daarvoor maandag de maximumstraf op. Daar bovenop kreeg hij nog drie maanden voor wapenbezit.

Janssen verdween 9 mei. Delen van zijn lichaam werden van eind mei tot 4 juni teruggevonden. Bewijs van moord door Jan B. is nooit gevonden, daarvoor is hij dan ook niet aangeklaagd. B. vertelde dat Janssen munitie bij hem wilde kopen. Toen hij die samen met B. wilde testen, zou Janssen zichzelf door het hoofd hebben geschoten.