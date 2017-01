Dode door botsing tegen boom in Neede

NEEDE - In Neede (gemeente Berkelland) in Gelderland is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De politie meldt dat aan de Bergweg een auto tegen een boom is gereden. De traumahelikopter werd opgeroepen naar het ongeval te komen.

Door ANP - 22-1-2017, 3:23 (Update 22-1-2017, 3:23)

Het is niet bekend of er meer mensen in de auto zaten.