Politie in de weer met steekpartijen

RIJSWIJK - Zaterdagavond hebben meerdere steekpartijen plaatsgevonden. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Winterswijk gingen mensen elkaar te lijf met steekwapens. De politie heeft twee aanhoudingen verricht.

Door ANP - 22-1-2017, 1:42 (Update 22-1-2017, 1:42)

In Den Haag is een man aangehouden na een mishandeling van een vrouw in Pathé Spuimarkt. Zij heeft mogelijk een steekwond opgelopen in de bioscoop aan het Spui, meldt de politie zaterdagavond, die de zaak onderzoekt.

In het Gelderse Winterswijk aan de Ratumsestraat was het vermoedelijk een vrouw die een man heeft neergestoken. Hij werd zwaargewond op straat gevonden en is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden, laat de politie weten, die het in de relationele sfeer zoekt.

In de Zaagmolenstraat in Rotterdam liep een conflict bij een woning uit op een steekpartij. De politie zoekt in de omgeving naar twee verdachten, die betrokken zijn geweest bij het neersteken van een 41-jarige vrouw. Ze is aanspreekbaar.