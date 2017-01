Auto met beslagen ruit rijdt tegen agente

HILVERSUM - Een vrouwelijke politieagent is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hilversum op de fiets aangereden door een auto met een beslagen of bevroren voorruit. De agente, die letsel opliep aan haar been en kneuzingen had, werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is een 23-jarige man uit Hilversum. Hij had te veel gedronken.

Door ANP - 21-1-2017, 11:51 (Update 21-1-2017, 11:51)

De politievrouw en een collega wilden de automobilist aanspreken op de toestand van zijn ruit toen hij kwam aangereden op de Langestraat. Mogelijk zag de bestuurder dit niet en een aanrijding was het gevolg, meldde de politie. De Hilversummer moest mee naar het bureau en krijgt een proces-verbaal. Hij is weer op vrije voeten. De agente is inmiddels weer thuis.