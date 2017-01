Programma CU in braille en gebarentaal

DEN HAAG - De ChristenUnie komt zaterdag tijdens de start van de eigen verkiezingscampagne in Den Haag met verkiezingsprogramma’s in braille, gebarentaal en eenvoudig Nederlands. De partij wil de Nederlandse gebarentaal in de grondwet als erkende taal.

Door ANP - 21-1-2017, 7:17 (Update 21-1-2017, 7:17)

,,Eén van de belangrijkste boodschappen die wij deze verkiezingscampagne hebben is dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen'', aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

De programma's zullen worden verspreid via organisaties voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en laaggeletterden. De programma’s in gebarentaal (filmpjes) en in eenvoudig Nederlands zijn ook online te vinden.